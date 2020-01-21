Как заполнить платежное поручение по штрафу ГИБДД
Дополнительный штраф и блокировка расчетного счета - вот возможные последствия просрочки платежа по штрафу ГИБДД. Правильное заполнение платежки - гарантия того, что деньги уйдут по назначению, и штраф погасится успешно. Поэтому важно быть внимательным заполняя платежное поручение, учитывать все нюансы.
В статье - образец и инструкция правильного заполнения, чтобы избежать рисков.
- Штрафы ГИБДД на организацию – кто платит
- Как организации оплатить штраф
- Реквизиты для оплаты штрафа ГИБДД, где взять
- Правильное заполнение платежного поручения по штрафу ГИБДД
- Образец платежного поручения штраф
- Как проконтролировать погашение штрафа, оплаченного безналичным способом
- Как автоматизировать формирование платежных поручений по штрафам
Штрафы ГИБДД на организацию – кто платит
Штрафы с камер фотофиксации всегда оформляются на собственника ТС, независимо кто им управлял. Это правило прописано в п. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ. Получается, что юридические лица - владельцы транспорта получают штрафы своих сотрудников.
Ст. 32.2 КоАП РФ определяет кто должен оплачивать штраф: “Административный штраф должен быть уплачен ... лицом, привлеченным к административной ответственности…”, то есть организацией.
В реальности, оплатить штраф за организацию может и ее сотрудник, и другое юридическое лицо.
Из каких средств оплачивать штраф решается внутри организации. Здесь возможны варианты:
- Организация взыскивает сумму с наемного водителя;
- Оплачивает из своих средств;
- Или штраф оплачивает другое юрлицо (например лизингополучатель или арендатор авто).
Как организации оплатить штраф
Обычно, юрлица оплачивают штрафы с расчетного счета. Для этого оформляются банковские платежные поручения отдельно на каждый штраф.
Платежное поручение - документ, который создается для перевода денег с банковского счета отправителя на счет получателя.
Но есть и другие способы оплаты штрафов организации, за которые никто не накажет. Главное - оплатить в срок 60 дней и корректно заполнить реквизиты, чтобы деньги не ушли в другое место.
Вот эти способы:
- Наличными в кассе банка, на почте или терминале самообслуживания. Нужно иметь при себе все постановления, которые нужно оплатить. Или заранее распечатанные квитанции.
- Банковской картой - личной или корпоративной картой сотрудника:
- через личный кабинет или приложение банка;
- на сайте ГИБДД, Госуслуги;
- через банкомат;
- Через платежные системы WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI и др.;
В последних двух случаях потребуется вводить реквизиты получателя отдельно по каждому штрафу. Для автопарка, где много машин и штрафов это трудозатратно, придется потратить много времени.
- Через специальные сервисы автоматического контроля штрафов организаций, например, такой как onlinegibdd.ru.Сервис сам находит все штрафы, и позволяет оплатить их в один клик.
Реквизиты для оплаты штрафа ГИБДД, где взять
Платежное поручение обязательно должно содержать реквизиты получателя платежа. По ним платежная система понимает кому предназначен платеж и куда переводить деньги.
Найти реквизиты можно в следующих источниках:
- В постановлении или квитанции, полученной из ГИБДД.
Плюсы: все под рукой, не нужно рыться в интернете.
Минусы: иногда постановления не доходят до адресата и создается риск просрочки платежа и возникновения проблем с ФССП.
- На сайте ГИБДД и Госуслуги.
Если постановления на руках нет, можно найти штраф и реквизиты для оплаты на официальном ресурсе ГИБДД. Для этого в форму поиска введите госномер автомобиля и номер СТС.
Плюсы: удобно, что можно выяснить реквизиты находясь на рабочем месте и никуда не ехать.
Минусы: если речь идет о большом автопарке - на проверку будет тратиться много времени, на этом ресурсе есть только штрафы ГИБДД и нет штрафов МАДИ, АМПП, МУГАДН.
- Через специальные сервисы, как onlinegibdd.ru.
Здесь можно проверить информацию о всех штрафах за нарушения ПДД, правил парковки, неоплаты парковки, неоплаты системы Платон, перегрузу по всему автопарку компании, получить перечень неоплаченных постановлений и полный реквизитный состав по этим постановлениям. А также воспользоваться услугой автоматического формирования платежных поручений (подробнее об услуге читай ниже).
Плюсы: не нужно тратить время.
Минусы: услуга платная.
Правильное заполнение платежного поручения по штрафу ГИБДД
Важно заполнить реквизиты правильно - ошибка даже в одной цифре приведет к тому, что деньги уйдут не туда. Плательщик будет считать штраф оплаченным, а по факту случится просрочка платежа. В результате, должник будет иметь проблемы со службой судебных приставов: от дополнительного штрафа до блокировки расчетного счета компании.
Порядок оформления платежных поручений по штрафу ГИБДД регулируется Приложением № 2 к Приказу Минфина РФ № 107н от 12.11. 2013 г.
Перечень и описание реквизитов платежного поручения в Приложении 1 к Положению Банка России от 19.06. 2012 г. N 383-П
В таблице ниже - важные моменты заполнения платежного поручения с указанием содержания реквизита.
|
№ поля
|
Наименование реквизита
|
Содержание реквизита
|
101
|
Статус плательщика
|
“01” (юридические лица)
|
18
|
Вид операции
|
“01” (платежное поручение)
|
21
|
Очередность платежа
|
5
|
22
|
Код
|
Номер-идентификатор УИН (указан в строке “Постановление”)
|
24
|
Назначение платежа
|
“Штраф за административное правонарушение в области безопасности дорожного движения” номер и дата постановления
|
104
|
КБК
|
188 1 16 01121 01 0001 140
|
105
|
ОКТМО
|
Код ОКТМО муниципального образования, к которому относится подразделение ГИБДД, выписавшее штраф
|
106
|
Основание платежа
|
“0”
|
107
|
Налоговый период
|
“0”
|
108
|
Номер документа
|
“0”
|
109
|
Дата документа
|
“0”
|
110
|
Тип платежа
|
“0”
Образец платежного поручения штраф
Обратите внимание, что перечень кодов бюджетной классификации утверждается каждый год.
С 1 января 2020 г. КБК за поступления от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС – 188 1 16 01121 01 0001 140. Штрафы, вынесенные до 1 января 2020 года, необходимо оплачивать по старому КБК – 18811630020016000140.
Полный перечень кодов бюджетной классификации здесь: Приложение 1 к приказу Минфина РФ от 29.11.2019 N 207н.
Как проконтролировать погашение штрафа, оплаченного безналичным способом
Оплаты штрафа с расчетного счета не гарантирует его погашение. Штраф может остаться в неоплаченных.
Причиной может стать ошибка в платежном поручении или программный сбой в банке. Или банк попросту не исполнил обязанность, установленную законом: не направил информацию об оплате штрафа в специальную государственную платежную систему - ГИС ГМП.
ВАЖНО: штраф должен быть погашен в ГИС ГМП, т.к. все контролирующие органы берут информацию об оплате именно оттуда.
Чтобы быть уверенным, что просрочка не случится, нужно обязательно проконтролировать погашение оплаченных штрафов в ГИС ГМП.
Проверять статус оплаты можно на сайте ГИБДД или Госуслуг (по штрафам ГИБДД) или на сайте Правительства Москвы (по штрафам МАДИ и ГКУ АМПП). Делать это нужно вручную, каждый раз указывая данные проверяемого автомобиля или постановления.
Для компании с большим автопарком, например 30 машин, чтобы быстро оплачивать штрафы и отслеживать погашение, придется брать отдельного человека, который будет ежедневно проверять каждую машину и водителя. Или обратиться к специальному сервису автоматического поиска и оплаты автоштрафов.
Сервис заполняет банковские платежки автоматически, выгружает их вам в банк-клиент, а после оплаты контролирует погашение штрафов в ГИС ГМП.
Как автоматизировать формирование платежных поручений по штрафам
Сервис Onlinegibdd.ru ежедневно проверяет автопарк юрлица на новые постановления и дает отчет в личном кабинете пользователя и на электронную почту. Дает возможность массовой оплаты в один клик.
Оплатить штрафы через сервис можно двумя способами:
- С расчетного счета компании. Платежки формируются автоматически средствами сервиса. Их можно распечатать на бумаге или выгрузить в банк-клиент организации.
- Онлайн, с лицевого счета в сервисе. В этом случае сервис полностью берет на себя ответственность сформировать платежки, провести их через свой банк и проконтролировать погашение штрафа. О результатах предоставляется отчет.
Автоматическое заполнение платежек исключает ошибки и их последствия. А ежедневный мониторинг помогает оплачивать штрафы со скидкой 50%, экономит время и деньги компании.
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Дата публикации статьи: 04 марта 2020 года
Последнее изменение: 04 марта 2020 года