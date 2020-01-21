Как заполнить платежное поручение по штрафу ГИБДД

Дополнительный штраф и блокировка расчетного счета - вот возможные последствия просрочки платежа по штрафу ГИБДД. Правильное заполнение платежки - гарантия того, что деньги уйдут по назначению, и штраф погасится успешно. Поэтому важно быть внимательным заполняя платежное поручение, учитывать все нюансы.

В статье - образец и инструкция правильного заполнения, чтобы избежать рисков.

Штрафы ГИБДД на организацию – кто платит

Штрафы с камер фотофиксации всегда оформляются на собственника ТС, независимо кто им управлял. Это правило прописано в п. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ. Получается, что юридические лица - владельцы транспорта получают штрафы своих сотрудников.

Ст. 32.2 КоАП РФ определяет кто должен оплачивать штраф: “Административный штраф должен быть уплачен ... лицом, привлеченным к административной ответственности…”, то есть организацией.

В реальности, оплатить штраф за организацию может и ее сотрудник, и другое юридическое лицо.

Из каких средств оплачивать штраф решается внутри организации. Здесь возможны варианты:

Организация взыскивает сумму с наемного водителя; Оплачивает из своих средств; Или штраф оплачивает другое юрлицо (например лизингополучатель или арендатор авто).

Как организации оплатить штраф

Обычно, юрлица оплачивают штрафы с расчетного счета. Для этого оформляются банковские платежные поручения отдельно на каждый штраф.

Платежное поручение - документ, который создается для перевода денег с банковского счета отправителя на счет получателя.

Но есть и другие способы оплаты штрафов организации, за которые никто не накажет. Главное - оплатить в срок 60 дней и корректно заполнить реквизиты, чтобы деньги не ушли в другое место.

Вот эти способы:

Наличными в кассе банка, на почте или терминале самообслуживания. Нужно иметь при себе все постановления, которые нужно оплатить. Или заранее распечатанные квитанции. Банковской картой - личной или корпоративной картой сотрудника:

через личный кабинет или приложение банка;

на сайте ГИБДД, Госуслуги;

через банкомат;

Через платежные системы WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI и др.;

В последних двух случаях потребуется вводить реквизиты получателя отдельно по каждому штрафу. Для автопарка, где много машин и штрафов это трудозатратно, придется потратить много времени.

Через специальные сервисы автоматического контроля штрафов организаций, например, такой как onlinegibdd.ru.Сервис сам находит все штрафы, и позволяет оплатить их в один клик.

Реквизиты для оплаты штрафа ГИБДД, где взять

Платежное поручение обязательно должно содержать реквизиты получателя платежа. По ним платежная система понимает кому предназначен платеж и куда переводить деньги.

Найти реквизиты можно в следующих источниках:

В постановлении или квитанции, полученной из ГИБДД.

Плюсы: все под рукой, не нужно рыться в интернете.

Минусы: иногда постановления не доходят до адресата и создается риск просрочки платежа и возникновения проблем с ФССП.

На сайте ГИБДД и Госуслуги.

Если постановления на руках нет, можно найти штраф и реквизиты для оплаты на официальном ресурсе ГИБДД. Для этого в форму поиска введите госномер автомобиля и номер СТС.

Плюсы: удобно, что можно выяснить реквизиты находясь на рабочем месте и никуда не ехать.

Минусы: если речь идет о большом автопарке - на проверку будет тратиться много времени, на этом ресурсе есть только штрафы ГИБДД и нет штрафов МАДИ, АМПП, МУГАДН.

Через специальные сервисы, как onlinegibdd.ru.

Здесь можно проверить информацию о всех штрафах за нарушения ПДД, правил парковки, неоплаты парковки, неоплаты системы Платон, перегрузу по всему автопарку компании, получить перечень неоплаченных постановлений и полный реквизитный состав по этим постановлениям. А также воспользоваться услугой автоматического формирования платежных поручений (подробнее об услуге читай ниже).

Плюсы: не нужно тратить время.

Минусы: услуга платная.

Правильное заполнение платежного поручения по штрафу ГИБДД

Важно заполнить реквизиты правильно - ошибка даже в одной цифре приведет к тому, что деньги уйдут не туда. Плательщик будет считать штраф оплаченным, а по факту случится просрочка платежа. В результате, должник будет иметь проблемы со службой судебных приставов: от дополнительного штрафа до блокировки расчетного счета компании.

Порядок оформления платежных поручений по штрафу ГИБДД регулируется Приложением № 2 к Приказу Минфина РФ № 107н от 12.11. 2013 г.

Перечень и описание реквизитов платежного поручения в Приложении 1 к Положению Банка России от 19.06. 2012 г. N 383-П

В таблице ниже - важные моменты заполнения платежного поручения с указанием содержания реквизита.

№ поля Наименование реквизита Содержание реквизита 101 Статус плательщика “01” (юридические лица) 18 Вид операции “01” (платежное поручение) 21 Очередность платежа 5 22 Код Номер-идентификатор УИН (указан в строке “Постановление”) 24 Назначение платежа “Штраф за административное правонарушение в области безопасности дорожного движения” номер и дата постановления 104 КБК 188 1 16 01121 01 0001 140 105 ОКТМО Код ОКТМО муниципального образования, к которому относится подразделение ГИБДД, выписавшее штраф 106 Основание платежа “0” 107 Налоговый период “0” 108 Номер документа “0” 109 Дата документа “0” 110 Тип платежа “0”

Образец платежного поручения штраф

Обратите внимание, что перечень кодов бюджетной классификации утверждается каждый год.

С 1 января 2020 г. КБК за поступления от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС – 188 1 16 01121 01 0001 140. Штрафы, вынесенные до 1 января 2020 года, необходимо оплачивать по старому КБК – 18811630020016000140.

Полный перечень кодов бюджетной классификации здесь: Приложение 1 к приказу Минфина РФ от 29.11.2019 N 207н.

Как проконтролировать погашение штрафа, оплаченного безналичным способом

Оплаты штрафа с расчетного счета не гарантирует его погашение. Штраф может остаться в неоплаченных.

Причиной может стать ошибка в платежном поручении или программный сбой в банке. Или банк попросту не исполнил обязанность, установленную законом: не направил информацию об оплате штрафа в специальную государственную платежную систему - ГИС ГМП.

ВАЖНО: штраф должен быть погашен в ГИС ГМП, т.к. все контролирующие органы берут информацию об оплате именно оттуда.

Чтобы быть уверенным, что просрочка не случится, нужно обязательно проконтролировать погашение оплаченных штрафов в ГИС ГМП.

Проверять статус оплаты можно на сайте ГИБДД или Госуслуг (по штрафам ГИБДД) или на сайте Правительства Москвы (по штрафам МАДИ и ГКУ АМПП). Делать это нужно вручную, каждый раз указывая данные проверяемого автомобиля или постановления.

Для компании с большим автопарком, например 30 машин, чтобы быстро оплачивать штрафы и отслеживать погашение, придется брать отдельного человека, который будет ежедневно проверять каждую машину и водителя. Или обратиться к специальному сервису автоматического поиска и оплаты автоштрафов.

Сервис заполняет банковские платежки автоматически, выгружает их вам в банк-клиент, а после оплаты контролирует погашение штрафов в ГИС ГМП.

Как автоматизировать формирование платежных поручений по штрафам

Сервис Onlinegibdd.ru ежедневно проверяет автопарк юрлица на новые постановления и дает отчет в личном кабинете пользователя и на электронную почту. Дает возможность массовой оплаты в один клик.

Оплатить штрафы через сервис можно двумя способами:

С расчетного счета компании. Платежки формируются автоматически средствами сервиса. Их можно распечатать на бумаге или выгрузить в банк-клиент организации. Онлайн, с лицевого счета в сервисе. В этом случае сервис полностью берет на себя ответственность сформировать платежки, провести их через свой банк и проконтролировать погашение штрафа. О результатах предоставляется отчет.

Автоматическое заполнение платежек исключает ошибки и их последствия. А ежедневный мониторинг помогает оплачивать штрафы со скидкой 50%, экономит время и деньги компании.

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Дата публикации статьи: 04 марта 2020 года

Последнее изменение: 04 марта 2020 года